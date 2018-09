Entsorger:Remondis kauft Grünen Punkt

27.09.2018 Lebensmittel Praxis

Deutschlands größter Entsorgungskonzern Remondis kauft den Grünen Punkt. Man habe die Firma Duales System Deutschland (DSD) zu 100 Prozent erworben, teilte Remondis in Lünen mit. Bisheriger Eigner war eine britische Investorengruppe, der Kaufpreis wurde nicht bekannt. DSD hält die Markenrechte am Recycling-Zeichen Grüner Punkt. Zur Gültigkeit der Übernahme fehlt noch das grüne Licht der Kartellbehörden.

Das Kölner Unternehmen ist das größte von neun dualen Systemen in Deutschland, die für Handel und Industrie die Entsorgung und Verwertung von Verkaufsverpackungen übernehmen. Mit dem Namen Duales System war ursprünglich gemeint, dass es neben dem kommunalwirtschaftlichen Entsorgern noch ein zweites, von der Privatwirtschaft organisiertes System gibt.

DSD wurde 1991 als Selbsthilfeorganisation der Privatwirtschaft gegründet und war lange Monopolist. Nach dem Einschreiten der EU-Kommission 2001 entstanden Wettbewerber. 2016 erzielte DSD 561 Millionen Euro Umsatz, die Mitarbeiterzahl lag zuletzt bei 442. Das Unternehmen regelt die Abholung von rund einem Drittel des Verpackungsabfalls, der in Deutschland in Gelben Tonnen oder Gelben Säcken landet. Der Marktanteil ist aber in den vergangenen Jahren gesunken, da das Unternehmen Großkunden verlor.

DSD sammelt den Abfall aber nicht selbst ein, sondern vergibt dafür Aufträge an Müllabfuhr-Firmen und an Sortieranlagen. Wenn DSD künftig also Remondis-Müllabfuhren beauftragt, bliebe der Auftrag gewissermaßen im eigenen Haus. Ein Remondis-Sprecher verwies aber darauf, dass man bei der Abholung eigene Tochterfirmen nicht bevorzugen könne, sondern stets das beste Angebot annehmen müsse. Wettbewerber Alba hat mit Interseroh bereits ein eigenes duales System. Der Berliner Konzern ist aber viel kleiner als Remondis.

Vertreter von kommunalen und kleineren privaten Abfallbetrieben sehen den Zusammenschluss kritisch – sie warnen vor einem Branchenriesen und weniger Wettbewerb auf dem Entsorgungsmarkt. Die Kartellbehörden sollten eine solche „Hochzeit der Giganten“ verhindern, fordert Eric Rehbock vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse).

Remondis hatte 2017 seinen Umsatz um 1,2 Milliarden Euro auf 7,3 Milliarden Euro gesteigert. Das Familienunternehmen ist mit großem Vorsprung Marktführer – die Nummer Zwei der Branche, Alba, kam nur auf 1,8 Milliarden Euro.

Die dualen Systeme stehen seit Jahren unter Druck, da schwarze Schafe am Markt Müllmengen kleinrechnen und so Kosten drücken – tatsächlich ist also mehr Verpackungsmüll in den Tonnen und Säcken als gemeldet. Eine neue Instanz, die im Januar ihre Arbeit aufnimmt, soll mehr Transparenz bringen und diese Probleme beseitigen.