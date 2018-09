Deutsches Weintor:Neuer Exportleiter

25.09.2018 Lebensmittel Praxis

Die Winzergenossenschaft Deutsches Weintor hat sich personell verstärkt und einen neuen Exportleiter verpflichtet. José Masot (Foto) übernimmt zum 15. Oktober 2018 die Verantwortung für das Auslandsgeschäft der Ilbesheimer.

Der 49-Jährige ist seit rund zwanzig Jahren in der Weinbranche tätig und bringt viel Erfahrung im Export mit. Zuletzt war er Vertriebsleiter bei Grupo Vinos del Pacífico, davor leitete er den Export von Espíritu de Chile. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit José Masot einen Mann für Deutsches Weintor gewinnen konnten, der die internationalen Märkte sehr gut kennt“ so Frank Jentzer, Vorstandssprecher von Deutsches Weintor. Bei Deutsches Weintor soll José Masot vor allem die Geschäfte in den USA, China und Japan weiter ausbauen.