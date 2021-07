Absatz sowie Umsatz, so der Geschäftsführende Vorstand Frank Jentzer, zeigten in den ersten Monaten des Jahres 2021 bereits eine positive Entwicklung. Dies liege unter anderem an den verstärkten Marketingaktivitäten, erläutert Jentzer. So habe Deutsches Weintor im Coronajahr auf neue Kommunikationskanäle gesetzt, wie eine sehr erfolgreiche virtuelle Weinprobe oder den Ausbau der Social-Media-Aktivitäten, um jüngere und neue Käuferschichten zu erreichen. Neue Kaufimpulse am PoS gäbe es aber auch durch den vollständigen Relaunch der Ausstattung der Weine, der die Authentizität und auch die Wertigkeit erhöht, sagt Jentzer.