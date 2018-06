PHW-Gruppe:Neuer Vorstand für alternative Proteinquellen

20.06.2018 Lebensmittel Praxis

Marcus Keitzer wird zum 1. Juli 2018 zum neuen Vorstand für Corporate Development, M&A, Beteiligungsmanagement und Gesellschaftsrecht bei der PHW-Gruppe berufen. In dieser Funktion verantwortet der 43-Jährige auch den neu geschaffenen Bereich alternative Proteinquellen.

Der Diplom-Betriebswirt und Chartered Financial Analyst ist derzeit Prokurist bei der PHW-Gruppe. In seiner jetzigen Position betreute Marcus Keitzer zahlreiche Transaktionen im In- und Ausland. Hierzu zählen unter anderem strategische Zukäufe im europäischen Raum sowie der Verkauf der Lohmann Animal Health an einen strategischen US-Investor. Zwischen 2011 und 2014 war der gebürtige Gießener im M&A-Bereich bei einer strategischen Einheit der Qatar Holding (Sovereign Wealth Fund) tätig und hat dort in leitender Funktion zahlreiche Akquisitionen vor allem im asiatischen Raum mit begleitet. Seine Karriere begann Marcus Keitzer 2003 in der Wirtschaftsprüfung bei PwC in Frankfurt und war anschließend im Bereich Transaction Services bei der KPMG in Frankfurt und Qatar tätig.

Anfang des Jahres ist die PHW-Gruppe eine strategische Partnerschaft mit dem israelischen Start-up SuperMeat eingegangen, das sich auf die Herstellung von Fleisch aus Zellkulturen spezialisiert hat. Zudem hat das niedersächsische Familienunternehmen vor einigen Wochen seine Vertriebspartnerschaft mit dem kalifornischen Unternehmen Beyond Meat bekanntgegeben.

„Wir glauben an Wachstum durch Vielfalt und werden neben der Erzeugung von Geflügelfleisch – als unserem jetzigen und auch zukünftigen Kerngeschäftsfeld – der Suche und Entwicklung nach alternativen Proteinquellen verstärkt unsere Aufmerksamkeit widmen. Marcus Keitzer hat bewiesen, dass er dafür der Richtige ist, umso mehr freuen wir uns im Vorstand auf die künftige Zusammenarbeit mit ihm“, erklärt Peter Wesjohann, Vorstandsvorsitzender der PHW-Gruppe.