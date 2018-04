Warsteiner:Neuer Lizenz-Partner in Nepal

11.04.2018 Lebensmittel Praxis

Warsteiner Premium Pilsener wir jetzt auch in Nepal produziert. Warsteiner Inhaberin Catharina Cramer (Foto links) gab jetzt den Startschuss für die lizenzierte Herstellung nach deutschem Reinheitsgebot in der Raj Brauerei im nepalesischen Hakui, denn die Brauerei in der nepalesischen Region Nawalparasi ist ab sofort Warsteiners neuer Partner.

Sie ist mit moderner Technologie ausgestattet und entspricht in allen Produktionsabläufen den internationalen Standards für Lebensmittel und Gesundheit. So beschreibt die Warsteiner Brauerei ihren neuen Partner. Die nepalesische Brauerei gehört zur Jawalakhel Group of Industries. Am vergangenen Mittwoch fiel der Startschuss für die lizensierte Produktion und den damit einhergehenden Vertrieb von Warsteiner Premium Pilsener.