Hochland Gruppe:Neuer Vertriebsdirektor

11.04.2018 Lebensmittel Praxis

Hochland Deutschland in Heimenkirch im Allgäu hat Michael Lohrmann (Foto) Anfang April 2018 zum Vertriebsdirektor Consumer Brands ernannt, wie das Unternehmen mitteilt. Sein Verantwortungsbereich umfasse das Key Account Management und den Key Account Support, den Außendienst sowie das Sales Development für das Markengeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Lohrmann bringe große Vertriebserfahrung mit und stehe als langjähriger „Hochländer“ für Kontinuität: Der 46-Jährige ist bereits seit 2012 bei dem Allgäuer Käsehersteller tätig, zuletzt in leitender Key Account-Funktion. Er berichte an Nils Nürnberger, Geschäftsführer Marketing und Verkauf bei Hochland, der bisher in Personalunion auch das Amt des Vertriebsdirektors innehatte.