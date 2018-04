Eckes-Granini:Saft-Marktführer steigt bei True Fruits ein

05.04.2018 Lebensmittel Praxis

Die Eckes-Granini Group GmbH hat 35 Prozent der Anteile an der True Fruits GmbH, Bonn, erworben. Thomas Hinderer (Foto), Geschäftsführer von Eckes-Granini, garantiert dem Unternehmen auch weiterhin Eigenständigkeit.

Mit einem Gesamtumsatz von 43 Mio. Euro (2017) ist das Start-up-Unternehmen ein führender Anbieter von gekühlten fruchthaltigen Getränken in Deutschland – nach wie vor eines der wachstumsträchtigsten Segmente im Bereich Getränke.

Thomas Hinderer: „Wir haben größten Respekt vor der beeindruckenden Leistung, die die drei starken Unternehmerpersönlichkeiten in den vergangenen zwölf Jahren erbracht haben. Die Gründer werden das Unternehmen auch in Zukunft eigenständig führen. Mit unserem Einstieg partizipieren wir an dem zukünftigen Erfolg von True Fruits in diesem Wachstumsmarkt.“

Die Gründer und Geschäftsführer Marco Knauf, Inga Koster und Nicolas Lecloux bleiben strategisch und operativ voll verantwortlich. Auch organisatorische Änderungen sind nicht vorgesehen. Die Beteiligung wird durch die Eckes-Granini Beteiligungsverwaltung GmbH gehalten und steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.