Danone:Hat neuen Country Manager DACH

21.03.2018 Lebensmittel Praxis

Richard Trenchman (Foto) ist neuer Country Manager in der Milchfrischsparte bei Danone DACH, wie das Unternehmen mitteilt. Er berichte in seiner Rolle direkt an Laurent Boissier, den Geschäftsführer des europäischen Danone Milchfrische Clusters, zu dem neben DACH auch Italien und Griechenland gehören.

Trechman folge auf Remco Louwers, der die neu geschaffene Position des Globaler Sales Director für den Bereich Discount übernommen habe.

Zur Vita des neuen Country Managers gibt das Unternehmen an: Seine Karriere begann Trechman im Jahr 2002 bei Procter & Gamble UK im Bereich Finance und Business Development. Von 2005 bis 2009 war er in verschiedenen Sales und Controlling Positionen bei L’Oréal UK tätig. Im Januar 2010 wechselte er zu Danone Waters, wo er im Juli 2011 die Funktion des Commercial Director UK/Ireland übernahm und Mitglied der Geschäftsführung war. Von 2014 bis 2017 verantwortete Trechman als Managing Director das Danone Milchfrische Geschäft in Portugal bevor er im Juli 2017 die Rolle des Business Development Director für das Milchfrische Cluster DACH, Italien und Griechenland übernahm.