Dr. Oetker und Molkerei Gropper :Wollen Produktions-Joint-Venture gründen

26.02.2018 Lebensmittel Praxis

Nahrungsmittelhersteller Dr. Oetker und die im bayerischen Bissingen ansässige Molkerei Gropper planen nach eigenen Angaben, ein Produktions-Joint-Venture zu gründen. Auf dieser Basis wollen beide Unternehmen demnach die vertriebliche Bearbeitung ihrer jeweiligen Marktsegmente künftig deutlich intensivieren und ausbauen. Während Dr. Oetker das bestehende Frischewerk in Moers (Foto) in die neue Gesellschaft einbringe, führe die Molkerei Gropper eine gleichwertige Kapitalerhöhung durch, die für Investitionen in Gebäude, Infrastruktur und neue Produktionsanlagen genutzt werden solle.

Das Beteiligungsverhältnis der Joint Venture-Partner werde bei je 50 Prozent liegen. Ein paritätisch mit Personen aus beiden Partnerunternehmen zusammengesetzter Beirat steuert das Joint Venture, operativ wird eine vom Beirat berufene gemeinsame Geschäftsführung das neue Unternehmen leiten, heißt es weiter. Die neue Kooperation soll, vorbehaltlich der Zustimmung durch das Bundeskartellamt, am 1. April 2018 starten.

Die Produktion umfasse Artikel beider Partnerunternehmen, die über die jeweiligen Vertriebs-gesellschaften national und international vermarktet werden. „In der neuen Partnerschaft produzieren die beteiligten Unternehmen, die sich im Markt unterschiedlich aufgestellt haben, weiterhin unabhängig voneinander“, sagt Dr. Martin Reintjes, Vertriebs-Geschäftsführer von Dr. Oetker. „Die gemeinsame Produktion unter dem Dach des hochmodernen Werkes in Moers ermöglicht den Partnern künftig die Nutzung von Produktionseffizienzen, die beide Seiten gleichermaßen anstreben.“

Für die Molkerei Gropper ist das Produktions-Joint-Venture ein wichtiger Meilenstein in der strategischen Unternehmensentwicklung. „Wir wachsen nachhaltig und tragen dieser positiven Entwicklung mit dem neuen Standort Rechnung. Die gemeinsamen Aktivitäten verschaffen uns Entlastung am Stammwerk in Bissingen. Mit dem Standort Moers optimieren wir zudem unsere Supply Chain für den nördlichen Teil Deutschlands und das angrenzende europäische Ausland“, sagt Heinrich Gropper, Inhaber und Geschäftsführer der Molkerei Gropper.

Im Fokus des künftigen gemeinsamen Standorts von Gropper und Oetker stehen nach Unternehmensangaben entsprechend die Weiterentwicklung der Produktkategorie Desserts sowie die Entwicklung neuer Möglichkeiten in den Bereichen Quark und Joghurt und milchhaltiger sowie nichtmilchhaltiger Getränke.