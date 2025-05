Öffentliche Räume - Handelsverband will Stadtentwicklung ankurbeln

USA

JBS investiert 135 Millionen Dollar in neues Wurstwerk

Der Fleischkonzern JBS baut in Iowa ein neues Wurstwerk für 135 Millionen Dollar. In dem Werk sollen ab Ende 2026 jährlich 130 Millionen Pfund Wurst produziert werden. Das Unternehmen will dort 500 neue Arbeitsplätze schaffen.