Gaming-Offensive - Müller eröffnet ersten Nintendo-Markenshop außerhalb Japans

Der Handelskonzern Müller und der Spielehersteller Nintendo vertiefen ihre Zusammenarbeit mit einem Shop-in-Shop-Konzept in Ulm, den ersten Nintendo-Markenshop in Europa außerhalb Japans. Die neue Nintendo Switch 2 soll zum Verkaufsstart in allen 950 Müller-Filialen verfügbar sein.

Zwei Marken bündeln ihre Kräfte: Müller und Nintendo vertiefen ihre strategische Partnerschaft und feiern die Eröffnung des ersten Nintendo-Markenshops in Europa. Bildquelle: Müller

Der Handelskonzern Müller und der Spielehersteller intensivieren ihre Kooperation. Müller eröffnet in seiner Filiale in Ulm den ersten Nintendo-Markenshop in Europa außerhalb Japans, wie das Unternehmen mitteilte. Die neue Nintendo Switch 2 soll zum Verkaufsstart am 5. Juni in allen 950 Müller-Filialen in acht Ländern mindestens einmal verfügbar sein.

Weiterer Nintento-Markenshop bald in Mainz

Der Nintendo-Markenshop präsentiert nach Angaben von Müller ein Shop-in-Shop-Konzept im Bereich Entertainment. Das Angebot umfasst neben Videospielen auch Merchandise, Technik-Zubehör sowie Spiel- und Schreibwaren. „Neben Videospielen finden Kunden dort eine vielfältige Auswahl, die Unterhaltung in den Alltag bringt – von Brettspielen über Kopfhörer bis hin zu Zahnbürsten“, erläuterte Kathrin Tamburello, Sales Director Nintendo DA-CH. Ein weiterer Nintendo-Markenshop soll demnächst in der Müller-Filiale in Mainz eröffnen.

Neuer Shop Teil einer Müller-Neuausrichtung

Der neue Shop ist Teil einer umfassenden Neuausrichtung des Müller-Geschäftsbereichs Entertainment. Das Unternehmen verlagert nach eigenen Angaben den Fokus weg von klassischen Ton- und Bildträgern hin zu moderner Unterhaltungselektronik wie Gaming, Streaming und Audio. „Gaming ist längst ein generationsübergreifender Megatrend“, so Marco Helm, Bereichsleiter Neue Medien & Entertainment bei Müller.

Die Gaming-Branche erzielte den Angaben zufolge im Jahr 2024 allein in Deutschland einen Umsatz von mehr als 9 Milliarden Euro. Das Durchschnittsalter der Gamer liegt bei über 38 Jahren. Müller hat sein Sortiment entsprechend angepasst und bietet mittlerweile auch Snacks, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel für Gamer an.