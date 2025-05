Faupel folgt Thärichen Wechsel an der Spitze von Konsum Leipzig

Konsum Leipzig unterhält nach eigenen Angaben ein Filialnetz mit über 60 Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Bildquelle: Konsum Leipzig

Der Leipziger Einzelhändler Konsum Leipzig verliert seinen langjährigen Vorstandssprecher Dirk Thärichen. Der Manager wird das Unternehmen zum Jahresende verlassen, wie die Genossenschaft mitteilte. Seine Position als Vorstandssprecher gibt Thärichen bereits zum 1. Juni 2025 ab. Sein Nachfolger wird der bisherige Vorstand Michael Faupel.

Die bisherige Prokuristin Carola Graefe rückt zum 1. Juni 2025 in den Vorstand auf, teilte Konsum Leipzig mit. Thärichen bleibt bis zum 31. Dezember 2025 Geschäftsführer der Konsum Leipzig Dienstleistungsgesellschaft und Aufsichtsrat der Zentralkonsum.

„Der Konsum Leipzig ist für mich eine Herzensangelegenheit und wird es immer sein“, begründete Thärichen laut der Mitteilung seinen Schritt. „Es war mir eine große Ehre unsere Genossenschaft seit 2014 zu leiten und aktiv mit unserem engagierten Team ein Kapitel Konsum-Geschichte schreiben zu dürfen.“

Aufsichtsrat Poldrack lobt Thärichens Erfolge

Der Aufsichtsratsvorsitzende Horst Poldrack bedauerte den Abgang des Managers. In Thärichens Amtszeit habe sich der Umsatz verdoppelt, teilte Poldrack mit. Mit dem neuen Führungsduo Faupel und Graefe setze das Unternehmen auf Kontinuität und Stabilität.

Nach seinem Ausscheiden will sich Thärichen nach eigenen Angaben verstärkt seiner Honorarprofessur für Marketing an der Hochschule Mittweida widmen. Zudem plant er, junge Unternehmen in Mitteldeutschland zu beraten.