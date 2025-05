Handelskonflikt - Trump-Zölle könnten Deutschland 200 Milliarden Euro kosten

USA/Europa

USA verschieben Strafzölle gegen EU auf Juli

Die USA setzen die für Anfang Juni geplanten Strafzölle auf EU-Importe nun erst am 9. Juli in Kraft. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sicherte US-Präsident Trump schnelle Gespräche zu. Die EU bietet eine vollständige Abschaffung der Zölle auf Industriegüter an.