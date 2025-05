Supermarkt des Jahres 2025 - Erleben Sie das Event noch einmal in Bildern

Großer Jubel bei den Siegern: Die Auszeichnung der Gewinnermärkte war ein emotionaler Höhepunkt des Abends. Bildquelle: Peter Eilers

Der Supermarkt des Jahres 2025, der am 22. Mai in der Grand Hall der Zeche Zollverein in Essen stattfand, war ein voller Erfolg – geprägt von Impulsen, spannenden Gesprächen und unvergesslichen Momenten. Wer noch einmal in Erinnerungen schwelgen oder sehen möchte, was er verpasst hat, wird in unserer großen Bildergalerie fündig. Wir zeigen dort Impressionen vom Kongressgeschehen, der feierlichen Preisverleihung und der anschließenden Party.

Hier geht's zur Bildergalerie

Übrigens: Kurze Reels und Highlights vom Event finden Sie auch auf unseren Instagram-Kanal.