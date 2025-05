Supermarkt des Jahres 2025 Das sind die besten Supermärkte Deutschlands Top-Thema

Die Sieger des Branchenevents Supermarkt des Jahres stehen fest: Das E-Center Penzberg (Foto), die Globus Markthalle in Koblenz, Edeka Prechtl in Bad Aibling und Rewe Stenten in Aachen sind die vier Supermärkte des Jahres 2025.