Edeka Minden-Hannover hat das neu gestaltete Einkaufszentrum Lausitzpark in Cottbus eröffnet. Die 100-Millionen-Euro-Investition umfasst auch einen 7.000 Quadratmeter großen Marktkauf-Markt. Es handelt sich um die größte Einzelinvestition der Edeka Minden-Hannover in einem Einzelhandelsstandort.

Einkaufszentrum eröffnet Edeka investiert 100 Millionen Euro in Lausitzpark Cottbus

Attraktives Angebot: Unter dem Dach des Lausitzparks Cottbus können die Kunden einkaufen, speisen und verweilen. Bildquelle: Edeka Minden-Hannover

Marktkauf-Markt mit 70.000 Artikeln

Kernstück des Projekts in der Madlower Chaussee 4 ist ein neu errichteter Marktkauf-Markt. Dieser bietet auf über 7.000 Quadratmetern Verkaufsfläche rund 70.000 Artikel. Das Sortiment umfasstProdukte von Discount-Eigenmarken über bekannte Markenartikel bis hin zu Bio-Produkten. Einen Schwerpunkt bilden den Angaben zufolge regionale Lebensmittel von 30 Betrieben aus der Umgebung.

„Wir arbeiten ganz bewusst mit regionalen Lieferanten zusammen, um so auch die Wirtschaftskraft in unserer Nachbarschaft zu stärken“, so Marktleiter Dirk Zander. Zander leitet bereits seit über zwölf Jahren Märkte.

17 weitere Geschäfte und ein Food Court

Neben dem Marktkauf-Markt haben zum Start 17 weitere Geschäfte sowie ein Food Court eröffnet. Nach Ende der zweiten Bauphase Anfang 2027 sollen sich weitere Geschäfte im angeschlossenen Fachmarktzentrum niederlassen, teilte Edeka mit. Der bestehende Obi-Baumarkt bleibt nach Unternehmensangaben während der gesamten Bauzeit geöffnet.

„Die neuen Verkaufsflächen bieten unseren Partnern vor Ort attraktive Entfaltungsmöglichkeiten. Und unseren Kunden bieten wir so ein abwechslungsreiches, genussorientiertes und regional ausgerichtetes Shopping-Erlebnis in einladender Atmosphäre.“ Das erklärte Centermanagerin Sylke Schulz-Apelt.