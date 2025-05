Spielzeughandel - Idee+Spiel und Duo Schreib & Spiel bereiten Fusion vor

Die Spielwarenhändler Idee+Spiel und Duo Schreib & Spiel wollen ihre Kräfte bündeln. Die operative Geschäftstätigkeit von Idee+Spiel soll in Duo Schreib & Spiel überführt werden. Gemeinsam verfügen die Unternehmen über mehr als 1.000 Geschäfte in vier europäischen Ländern.

Gut gefüllte Regale mit Spielzeug lassen Kinderherzen höher schlagen. Das wissen auch die Handelsgruppen Idee+Spiel und Duo Schreib & Spiel, die bald fusionieren wollen. Bildquelle: Getty Images

Die Spielwarenhändler Idee+Spiel und Duo Schreib & Spiel planen einen Zusammenschluss. Das operative Geschäft von Idee+Spiel soll in die Duo Schreib & Spiel überführt werden, teilten die Unternehmen mit. In einem zweiten Schritt sollen die Gesellschafter von Idee+Spiel ebenfalls Gesellschafter bei Duo Schreib & Spiel werden.

Gesellschafterversammlungen bereits im Mai

„Um für unsere Anschlusshäuser die Zukunft bestmöglich zu gestalten, haben wir vertrauensvolle und intensive Gespräche mit Duo geführt“, erklärte Idee+Spiel-Geschäftsführer Andreas Schäfer. Die Händler sollen nach seinen Angaben künftig vom gebündelten Know-how beider Unternehmen sowie von erweiterten Kompetenzen im Bereich Digitalisierung und zusätzlichen Absatzkanälen profitieren.

Die Zusammenführung der beiden Kooperationen soll nach einem straffen Zeitplan erfolgen. Im Mai finden den Angaben zufolge die Gesellschafterversammlungen beider Kooperationen statt. Ende Mai und Anfang Juni folgt eine Roadshow mit Stationen in Berlin, Frankfurt, Hamburg und München. Dort wollen die Geschäftsführungen die Gesellschafter beider Kooperationen informieren.

Paedelt und Schäfer führen künftige Verbundgruppe

Die Geschäftsführung der künftigen Verbundgruppe sollen Thorsten Paedelt und Andreas Schäfer als gleichberechtigte Geschäftsführer übernehmen. Schäfer wird dafür in die Geschäftsführung von Duo Schreib & Spiel eintreten.

Duo Schreib & Spiel vereint nach eigenen Angaben 590 Anschlusshäuser in Deutschland, Österreich und Italien. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin. Idee+Spiel mit Sitz in Hildesheim zählt 420 mittelständische Spielwarenhändler mit etwa 540 Geschäften in Deutschland, Österreich, Belgien und Italien zu seinen Mitgliedern. Während sich Idee+Spiel auf Spielwaren, Modellhobby und Sammelkarten konzentriert, liegt der Schwerpunkt von Duo Schreib & Spiel im Bereich Papier, Büro und Schreibwaren sowie bei Kreativ- und Bastelartikeln.