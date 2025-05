Taten in den ersten 100 Tagen - Hat die Bild-Zeitung Unions-Programm zur Agrarpolitik erfunden?

Das 100-Tage-Programm zur Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, über das die Zeitung Bild am Sonntag am 20. April berichtet hat, war anscheinend eine Erfindung der Redaktion des Boulevard-Blattes. Darauf deuten Anfragen der Lebensmittel Praxis hin. Die Bild am Sonntag äußerte sich bisher nicht.

Fake News gibt es wirklich. Solche hat sich unlängst auch die Wochenzeitung Bild am Sonntag "gegönnt". Bildquelle: Getty Images

Am 20. April hatte die Bild am Sonntag über ein angebliches 100-Tage-Programm der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik einer neuen Unions-geführten Bundesregierung berichtet. Darin würden unter anderem der endgültige Abschied vom ursprünglich geplanten Werbeverbot für so genannte ungesunde Lebensmittel und die Verlängerung der Sozialabgaben-Befreiung bei Saisonarbeitskräften auf 90 Tage fixiert, heißt es. Anfragen der LP haben nun ergeben: Ein solches Papier existiert allem Anschein nach nicht. Eine Anfrage der LP-Redaktion bei der Bild am Sonntag blieb auch nach 24 Stunden noch unbeantwortet.

Werbeverbot mit CDU/CSU nicht zu machen

Stattdessen haben die Kollegen der Bild-Zeitung anscheinend nach einem Gespräch mit Steffen Bilger, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ein solches Programm konstruiert. Bestätigt wird das auch von der Fraktion.

Eine Sprecherin verweist in Sachen Werbeverbot auf die Bekenntnisse der CDU/CSU gegen Gängelung der Verbraucher und für mehr Eigenverantwortung. Die fänden sich grundsätzlich im Koalitionsvertrag der designierten neuen Bundesregierung wieder. Demzufolge würde die CDU/CSU mögliche neuerliche Vorstöße für ein Werbeverbot nicht mittragen.