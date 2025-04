Edeka und Pepsico haben ihren jahrelangen Preisstreit beigelegt. Die Produkte des Snacking- und Getränkegiganten werden nach der Einigung bald wieder in die Regale von Edeka zurückkehren.

Preisstreit beigelegt Pepsico-Produkte kehren in Edeka-Regale zurück

Gibt es bald wieder bei Edeka zu kaufen: Pepsi-Cola. Bildquelle: PepsiCo

Pepsi, Lays-Chips und weitere Produkte des Snack- und Getränkeherstellers Pepsico werden bald wieder in den Regalen von Edeka zu finden sein. Der Handelsriese bestätigte gegenüber der Lebensmittel Praxis, dass eine Einigung im jahrelangen Preisstreit mit dem US-Konzern erzielt worden sei.

„Die ersten Artikel werden voraussichtlich ab Mitte Juni in unseren Märkten erhältlich sein“, teilte ein Edeka-Sprecher mit. „Die vollständige Warenversorgung mit Pepsi-Produkten wird allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen, da Pepsi die Produktion erst wieder hochfahren muss, um die benötigten Mengen liefern zu können.“

Den Angaben zufolge erzielten die Streitparteien die Einigung auf internationaler Ebene über das Einkaufsbüro Everest in Amsterdam und die Händler-Allianz Epic Partners in Genf. Edeka dazu: „Wir haben nach langen Gesprächen eine sehr erfolgreiche Vereinbarung mit Pepsi auf Everest- und Epic-Ebene erzielen können. Pepsi hatte den unbedingten Wunsch, eine Vereinbarung mit uns treffen, um das Geschäft in Deutschland, aber auch mit den anderen Everest und Epic Partnern wieder aufnehmen zu können.“