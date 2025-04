Die Nagel-Group investiert weiter in Elektromobilität und erweitert ihre Fahrzeugflotte im Jahr 2025 um insgesamt 20 neue E-Sattelzugmaschinen. Bildquelle: Nagel Group

Die Nagel-Group erweitert ihre Elektroflotte im Jahr 2025 um 20 neue E-Sattelzugmaschinen. Das Logistikunternehmen hat sechs Volvo FH Aero Electric und 14 Mercedes-Benz eActros 600 bestellt, wie das Unternehmen mitteilte. Die Fahrzeuge sollen eine Reichweite von 300 bis 500 Kilometern haben und für Lebensmitteltransporte im Regional- und Fernverkehr zum Einsatz kommen.

Die ersten E-Sattelzugmaschinen hat die Nagel-Group nach eigenen Angaben bereits im März 2025 in Betrieb genommen. Weitere Lieferungen sollen im zweiten Quartal sowie zum Jahresende folgen. „Mit den neuen Fahrzeugen möchten wir weitere E-Lkw als Ersatz für herkömmliche Diesel-Fahrzeuge in unser Transportnetzwerk integrieren“, erklärte Nagel-Group-Chef Carsten Taucke laut der Mitteilung.

Die sechs Volvo-Fahrzeuge sollen an den Standorten Bochum, Borgholzhausen und Hamburg zum Einsatz kommen. Die Volvo FH Aero Electric verfügen den Angaben zufolge über eine Reichweite von etwa 300 Kilometern pro Batterieladung. Die Nagel-Group plant, mit den Fahrzeugen jährlich rund 150.000 Kilometer zurückzulegen. Die 14 Mercedes-Benz eActros 600 will das Unternehmen an den Standorten Borgholzhausen, Hamburg, Bochum, Gotha und Groß-Gerau einsetzen. Diese Fahrzeuge sollen pro Batterieladung eine Reichweite von 500 Kilometern haben.

Nagel-Group baut Ladeinfrastruktur aus

Die Nagel-Group hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten an vier Standorten Schnellladesäulen mit insgesamt zwölf Ladepunkten installiert. Die neuen E-Lkw können dort mit bis zu 400 Kilowatt geladen werden. Die Stromversorgung unterstützt das Unternehmen durch Photovoltaikanlagen auf den Hallendächern der Standorte. Am Standort Bochum betreibt die Nagel-Group nach eigenen Angaben die größte Dach-Photovoltaikanlage des Ruhrgebiets und nimmt 2025 einen Batteriespeicher in Betrieb.

„Bereits nach den ersten gefahrenen Kilometern hat sich die Einstellung vieler Fahrer zur Elektromobilität von Grund auf geändert“, berichtete Stefan Mörchel, Fahrer- und Fuhrparkbetreuer der Nagel-Group am Standort Bochum. Das Fahren mit einem Elektro-Lkw sei leise, kraftvoll und entspannter.