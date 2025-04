Ernährungstrends Deutsche essen so viel Tiefkühlkost wie nie zuvor

Der Pro-Kopf-Verbrauch von Tiefkühlkost hat 2024 in Deutschland einen neuen Rekord von 50 Kilogramm erreicht. Die Branche wächst mit 2,3 Prozent allerdings deutlich langsamer als in den Vorjahren. Tiefkühlpizza bleibt mit 395.000 verkauften Tonnen das beliebteste Produkt, so das Deutsche Tiefkühlinstitut.