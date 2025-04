Bäckerei-Finanzierung Heberer legt neue Anleihe mit 4,25 Prozent Zinsen auf Beitrag teilen Die Wiener Feinbäckerei Heberer begibt eine neue Anleihe mit 4,25 Prozent Jahreszins und fünfjähriger Laufzeit. Die Mindestanlagesumme beträgt 1.000 Euro. Das Familienunternehmen will mit dem Geld bestehende Anleihen refinanzieren und in neue Standorte investieren. Mittwoch, 02. April 2025, 08:14 Uhr Theresa Kalmer

Die Wiener Feinbäckerei Heberer wurde 1891 in Offenbach am Main gegründet und wird heute von den Geschwistern Sandra und Georg P. Heberer als Geschäftsführer in der fünften Generation gemeinsam geführt. Bildquelle: Wiener Feinbäckerei Heberer