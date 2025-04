Enilive und Lekkerland - Neuausrichtung mit Ausbau des Foodservice-Angebotes

Wollen den Weg zu Multiservice-Stationen gemeinsam gehen: Patrick Steppe (l.) und Luciano Piferi. Bildquelle: Enilive Deutschland

Enilive Deutschland (vormals Eni Deutschland) und Lekkerland setzen ihre Zusammenarbeit fort. Das haben Lekkerland-Vorstandsvorsitzender Patrick Steppe und Luciano Piferi, Vorsitzender der Geschäftsführung von Enilive Deutschland bekannt gegeben. Die Kooperation konzentriert sich demnach auf den Ausbau des Foodservice-Angebots, vor allem in den Eni Cafés vieler Service-Stationen von Enilive Deutschland.

Auch Beratung und Schulungen für Tankstellen-Personal

Lekkerland versorgt nach eigenen Angaben etwa 350 Service-Stationen von Enilive Deutschland mit Waren für das Shop- und Gastronomiegeschäft. In Zukunft will Lekkerland den Foodservice-Bereich stärker in den Mittelpunkt rücken. Dazu gehören spezielle Lieferungen für das neue Gastronomieangebot der Eni Cafés sowie Beratung und Schulungen für die Mitarbeiter der Tankstellenbetreiber.

„Das Shop-Geschäft und insbesondere das Foodservice-Angebot in den Eni Cafés spielt für die Zukunft unserer Service-Stationen eine zentrale Rolle“, so Luciano Piferi. Das Unternehmen wolle den Kunden weiterhin eine Pause mit besonderem Genuss bieten, vor allem durch viele italienische Produkte.

Wandel von Service-Stationen zu Multiservice-Stationen

Piferi erläuterte zudem den Wandel der Service-Stationen zu Multiservice-Stationen: „Wir unterstützen eine nachhaltigere Mobilität, indem wir zunehmend kohlenstoffarme Produkte und Dienstleistungen anbieten, die den Bedürfnissen von Menschen entsprechen, die viel unterwegs sind.“

Im Rahmen dieser Neuausrichtung hat Eni den Namen und das Erscheinungsbild des Unternehmens und seiner europäischen Töchter verändert. Der neue Name Enilive steht laut Mitteilung für ein lebendiges und dynamisches Unternehmen und soll eine „lebendige“ Mobilität verkörpern. Auch das neue visuelle Symbol, das die frühere Flamme ablöst, markiert einen „Wendepunkt“.