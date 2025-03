Die EG Group und Lekkerland wollen das Shopformat Rewe Express in diesem Jahr an mehr als 50 weiteren Esso-Tankstellen einführen. Bislang gibt es bundesweit 80 solcher Shops. Das Konzept setzt vor allem auf Foodservice mit Backwaren und Kaffeespezialitäten.

Convenience-Handel Rewe Express expandiert an Esso-Tankstellen

Der Roll-out von Rewe Express geht weiter: Die EG Group und Lekkerland wollen das Shopformat in diesem Jahr an zahlreiche weitere Tankstellen der Marke Esso bringen. Bildquelle: Lekkerland/Daniel Schvarcz

Der Tankstellenbetreiber EG Group und Lekkerland wollen das Shopformat Rewe Express in diesem Jahr an deutlich mehr als 50 Tankstellen der Marke Esso eröffnen. Dies teilten die Unternehmen mit. Derzeit gibt es bundesweit rund 80 Rewe Express Shops an Esso-Tankstellen.

„Mit Rewe Express verändern wir die Wahrnehmung von Tankstellen. Die Resonanz unserer Tankstellen-Partner und der Kunden ist sehr positiv“, zitierte das Unternehmen Volker Friedemann, Country Manager Deutschland der EG Group, in der Mitteilung.

Den Schwerpunkt des Shopkonzepts bildet nach Angaben der Unternehmen der Foodservice-Bereich. Dieser ist als Shop-in-Shop-Lösung unter der Marke backfrisch konzipiert. Das Angebot umfasst Backwaren, kalte und heiße Sandwiches sowie Kaffeespezialitäten von Lavazza. In der Nähe der Kasse finden Kunden zudem frische Produkte wie Salate, Wraps sowie Obst und Gemüse. Ergänzt wird das Sortiment durch Lebensmittel und Drogerieartikel.

Die EG Group betreibt laut der Mitteilung seit 2018 ein Tankstellennetz mit aktuell rund 1.100 Stationen in Deutschland, insbesondere unter der Marke Esso. Das Unternehmen mit Sitz in Großbritannien ist nach eigenen Angaben weltweit der drittgrößte Convenience-Einzelhändler. Lekkerland betreut nach eigenen Angaben deutschlandweit rund 41.800 Verkaufspunkte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund 9,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört seit 2020 zur Rewe Group.