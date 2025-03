Arbeitsrecht - Handelsverband begrüßt flexiblere Arbeitszeiten

USA

Ben & Jerry's verklagt Unilever wegen Chefentlassung

Der Eiscremehersteller Ben & Jerry's zieht gegen seinen Mutterkonzern Unilever vor Gericht. Grund ist die Entlassung des Ben & Jerry's-Vorstandschefs Dave Stever, der sich zu stark für soziale Ziele eingesetzt haben soll. Der Streit fällt in eine Zeit, in der Unilever seine gesamte Eissparte abspalten will.