Kennzeichnung von EU-Produkten Schwarze Sterne bald auch in deutschen Netto-Märkten?

Mit schwarzen Sternen kennzeichnet die dänische Salling-Gruppe in ihren heimischen Netto-, Bilka- und Fotex-Supermärkten Produkte aus der EU. Auf mehrere Anfragen der Lebensmittel Praxis, ob eine solche Kennzeichnung auch in den Netto-Märkten in Deutschland eingeführt werden soll, reagierte das Unternehmen nicht.