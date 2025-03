Der niederländische Hersteller Vivera übernimmt die Marke The Vegetarian Butcher von Unilever. Die Unternehmen ergänzen sich in ihren Vertriebskanälen: Vivera ist stark im Einzelhandel, The Vegetarian Butcher zusätzlich im Foodservice-Bereich.

Die Marke The Vegetarian Butcher hat sich mit Fleischersatzprodukten einen Namen gemacht, ebenso wie der neue Eigentümer Vivera. Bildquelle: Unilever

Der niederländische Hersteller von Fleischersatzprodukten Vivera übernimmt die Marke The Vegetarian Butcher von Unilever. Den Abschluss der Transaktion erwartet Vivera für das dritte Quartal 2025, wie Vivera mitteilte. Über den Kaufpreis haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart. Bereits im vergangenen Herbst war durchgesickert, dass Unilever auf der Suche nach einem Käufer war.

Vivera und The Vegetarian Butcher ergänzen sich nach eigenen Angaben in ihren Vertriebskanälen. Während The Vegetarian Butcher neben dem Lebensmitteleinzelhandel auch den Foodservice- und Quick-Service-Restaurant-Sektor beliefert, konzentriert sich Vivera auf den Einzelhandel. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte sowohl unter der Eigenmarke Vivera als auch als Handelsmarken.

„Die Beschleunigung des Wandels zu fleischlosen Proteinen ist wichtiger denn je“, zitierte Vivera seinen Vorstandschef Willem van Weede in der Mitteilung. Rutger Rozendaal, Chef von The Vegetarian Butcher, ergänzte: „Dies ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu einem der größten und einflussreichsten Unternehmen in der pflanzlichen Lebensmittelindustrie zu werden.“

Vivera startete nach eigenen Angaben bereits 1990 mit der Produktion von vegetarischem Fleisch. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte in mehr als 32.000 Supermärkten in 25 europäischen Ländern. The Vegetarian Butcher gründete der Unternehmer Jaap Korteweg im Jahr 2010. Unilever übernahm die Marke 2018. Mittlerweile ist The Vegetarian Butcher nach Unternehmensangaben in 55 Ländern erhältlich.