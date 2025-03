Edeka fördert Forschung - Professur für nachhaltiges Konsumverhalten eingerichtet

Von Edeka gefördert: Maureen Schulze arbeitete zuvor an der Copenhagen Business School. Bildquelle: Katharina Jukkert

Die Leuphana Universität Lüneburg hat eine neue Juniorprofessur für nachhaltiges Kauf- und Konsumverhalten eingerichtet. Die Agrarökonomin Maureen Schulze wird die Stelle im kommenden Sommersemester an der Fakultät Nachhaltigkeit antreten. Edeka fördert die Stiftungsprofessur für sechs Jahre.

Untersuchung von Kauf- und Konsumentenentscheidungen

Schulze promovierte 2020 in Göttingen zu Transformationsprozessen in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Zuletzt forschte sie als Post-Doc an der Copenhagen Business School zum nachhaltigen Konsumverhalten. In ihrer Arbeit verknüpft sie Agrarwissenschaften, Marketing, Ökonomie und Psychologie, um Kauf- und Konsumentscheidungen zu untersuchen.

„In westlichen Industrienationen hat sich ein Konsumverhalten etabliert, das zunehmend negative ökologische und soziale Auswirkungen hat“, meint Schulze. Sie hebt die Bedeutung des Lebensmitteleinzelhandels für die nachhaltige Transformation des Sektors hervor.

Edeka betont Verantwortung für Umweltschutz

Claas Meineke, Vorstandsmitglied von Edeka, äußert sich zur Förderung: „Als führender Lebensmittelhändler ist es uns wichtig, Verantwortung für Umwelt- und Klimaschutz zu übernehmen. Wir setzen uns schon seit Jahren wissenschaftsbasiert für nachhaltigere Lieferketten ein.“ Edeka will mit der Stiftungsprofessur das Gewinnen wissenschaftlicher Erkenntnisse für eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft unterstützen.

Universitätspräsident Sascha Spoun sieht in der neuen Professur eine Chance, Studierende gezielt auf die Herausforderungen nachhaltigen Unternehmertums vorzubereiten. Die Leuphana Universität Lüneburg bekräftigt mit dieser Berufung ihre behauptete Vorreiterrolle in der nachhaltigkeitsorientierten Forschung und Lehre.