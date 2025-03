Report bestätigt - Künstliche Intelligenz senkt Einkaufskosten im Einzelhandel

Handel unter Druck: Künstliche Intelligenz kann laut einem aktuellen Report der Schlüssel zur nachhaltigen Kostensenkung sein. Bildquelle: Getty Images

Der Einzelhandel kann durch den Einsatz künstlicher Intelligenz seine Kosten im direkten Einkauf um bis zu 5 Prozent und im indirekten Einkauf sogar um bis zu 15 Prozent senken. Dies geht aus einem neuen Report mit dem Titel „Handel im Wandel“ der Beratungsunternehmen Boston Consulting Group (BCG) und Inverto hervor.

Optimierter Einkauf wichtigster Kostensenkungshebel

Die hohe Inflation der vergangenen Jahre hat zu steigenden Kosten entlang der gesamten Lieferkette geführt. Gleichzeitig sparen die Verbraucher, was den Wettbewerb im Einzelhandel verschärft. Der Warenaufwand macht 60 bis 75 Prozent des Umsatzes im Handel aus. „Der wichtigste Hebel, um die Kosten im Einzelhandel zu reduzieren, ist die Optimierung des direkten Einkaufs“, erläutert BCG-Partner Marcus Kroth. Selbst eine geringe prozentuale Einsparung in diesem Bereich habe erheblichen Einfluss auf den Ertrag.

Fast drei Viertel der befragten Einkäufer würden ihre Verhandlungen gerne mit mehr Zahlen und Fakten untermauern, verfügen aber nicht über die erforderlichen analytischen Fähigkeiten. KI-basierte Tools wie ein automatisiertes Tracking von Rohstoffpreisen können die Einkäufer dabei unterstützen, teilten die Beratungsunternehmen mit. Eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit und digitale Werkzeuge liefern die notwendigen Daten und Vergleichswerte für bessere Verhandlungsergebnisse.

Einsparpotenzial auch bei indirekten Kosten erkennbar

Auch bei den indirekten Kosten, etwa für Logistik, IT oder Facility Management, sehen die Berater erhebliche Einsparpotenziale. „Die Einsparpotenziale bei diesen 'Goods Not for Resale’ werden häufig unterschätzt“, sagt Simone Hilbring, Managing Director bei Inverto. KI-gestützte Analysen können versteckte Einsparpotenziale aufdecken und alternative Beschaffungsstrategien vorschlagen. Durch strategische Ausschreibungen, digitale Einkaufsplattformen und eine systematische Lieferantenbewertung lassen sich die Kosten in diesem Bereich deutlich reduzieren.

Marketing-Kampagnen innerhalb weniger Stunden fertig

Die Berater sehen auch Möglichkeiten, die Effizienz kompletter Arbeitsprozesse durch künstliche Intelligenz zu steigern. So lassen sich durch KI-Einsatz Marketing-Kampagnen innerhalb weniger Stunden erstellen, was bislang Wochen dauerte. Die Produktionskosten sinken dadurch nach Angaben der Berater um bis zu 50 Prozent.

„Wir sehen, dass KI den Einzelhandel nicht nur kosteneffizienter, sondern auch agiler und widerstandsfähiger macht“, betont Kroth. Führende Einzelhändler treiben deshalb bereits KI-basierte Transformationen ihrer Schlüsselfunktionen wie Einkauf, Supply Chain, Customer Service und Marketing voran.