Getränkehandel - Schlumberger vertreibt Spirituosen von Quintessential Brands

Die Schlumberger Vertriebsgesellschaft wird ab April 2025 mehrere Spirituosenmarken von Quintessential Brands in Deutschland vertreiben. Zu den Marken gehören die Gins Greenall's, Opihr und Thomas Dakin sowie der Irish Cream Feeney's. Zwei Irish Whiskeys werden erstmals vollständig in Deutschland vertrieben.

Zu den Spirituosen, die Schlumberger künftig für Quintessential Brands vertreibt, zählen unter anderem Gins und Irish Whiskeys. Bildquelle: Quintessential Brands/Schlumberger

Die Schlumberger Vertriebsgesellschaft übernimmt ab April 2025 den Vertrieb mehrerer Spirituosenmarken des britischen Herstellers Quintessential Brands in Deutschland. Wie das Unternehmen mitteilte, geht der Vertrieb der Gin-Marken Greenall’s, Opihr und Thomas Dakin sowie des Irish Creams Feeney’s von der Hardenberg-Wilthen AG auf Schlumberger über.

Gin bleibt zentrale Basis-Spirituose in jedem guten Portfolio

Zusätzlich nimmt die A. Segnitz & Co, ein Unternehmen der Schlumberger Gruppe, die Irish Whiskeys The Dead Rabbit und The Liberties neu in ihr Sortiment auf. Diese Marken werden damit erstmals vollständig in Deutschland vertrieben, teilte Schlumberger mit.

„Trotz des derzeitigen allgemeinen Rückgangs der Gin-Kategorie bleibt Gin eine zentrale Basis-Spirituose in jedem gut sortierten Portfolio“, erklärte Schlumberger-Chef Rudolf Knickenberg in der Mitteilung. Mit den neuen Marken wolle das Unternehmen den Kunden ein „exzellentes und wettbewerbsfähiges Angebot“ in diesem Bereich bereitstellen.

Jonathan Marsh, Geschäftsführer UK, Ireland & Europe bei Quintessential Brands, bezeichnete Deutschland als strategisch wichtigen Markt für die Marken des Unternehmens. „Mit Schlumberger haben wir den idealen Partner gefunden, um unsere Präsenz weiter auszubauen“, sagte Marsh laut der Mitteilung.