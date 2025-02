Arbeitsmarkt-Prognose - Deutsche Firmen planen weiteren Stellenabbau

Die Unternehmen in Deutschland planen mit weniger Personal – auch der Handel ist davon betroffen. Bildquelle: Getty Images

Die deutschen Unternehmen planen weiterhin, Arbeitsplätze abzubauen. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer fiel im Februar auf 93,0 Punkte, nach 93,4 Punkten im Januar, wie das Institut mitteilte.

Die Industrie will besonders viele Stellen streichen, obwohl das Barometer in diesem Sektor im Februar leicht stieg. Die IT-Dienstleister haben ihre Einstellungspläne deutlich zurückgefahren. Auch die übrigen Dienstleister wollen in den kommenden Monaten weniger Personal einstellen, teilte das Institut mit.

„Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt angespannt – auch wegen des Strukturwandels in der Wirtschaft“, erklärte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen, in der Mitteilung.

Der Handel kämpft weiter mit schwierigen Bedingungen. Viele Unternehmen dieser Branche planen, ihre Geschäfte mit weniger Mitarbeitern zu betreiben. Auch die Baubranche tendiert zu einem leichten Personalabbau.