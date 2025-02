Branchendialog Fleisch + Wurst 2025 - Hier trifft sich die Fleischbranche!

Am 2. und 3. April 2025 ist es wieder soweit: Der Branchendialog Fleisch + Wurst findet statt, dieses Mal im Süden der Republik. Kommen Sie mit uns nach Ochsenhausen und seien Sie zu Gast bei der Firma Südpack.

Vor zwei Jahren war der Branchendialog Fleisch + Wurst 2025 zu Gast bei Block House in Hamburg, wo auch die Produktionsanlagen besichtigt werden konnten. Bildquelle: Frederik Röh

Nach zehn erfolgreichen Jahren in Köln geht der Branchendialog Fleisch + Wurst bereits zum dritten Mal auf Reisen: Diesmal sind wir zu Gast in Ochsenhausen und freuen uns, Sie am 2. und 3. April 2025 bei der Firma Südpack begrüßen zu dürfen.

Sie können sich auf spannende Erkenntnisse und Diskussionen zu den aktuellen Marktentwicklungen und Trends sowie auf großartige Referenten freuen. Am zweiten Veranstaltungstag findet eine Exkursion in das moderne Verpackungszentrum von Südpack statt.

Freuen Sie sich unter anderem auf folgende Themen:

VERPACKUNG positiv belegen!

Wie die Fleischbranche der PPWR und gleichzeitig gestiegenen Kundenansprüchen genügen kann.

Wie die Fleischbranche der PPWR und gleichzeitig gestiegenen Kundenansprüchen genügen kann. NEUE WEGE gehen in schwierigen Zeiten.

Die JUNGEN WILDEN zeigen, wie Landwirtschaft mit Insta und Co. auch für die Gen Z interessant gemacht werden kann.

Die JUNGEN WILDEN zeigen, wie Landwirtschaft mit Insta und Co. auch für die Gen Z interessant gemacht werden kann. Die Geflügelwirtschaft sticht jedes Jahr mit steigenden Absatzzahlen hervor.

Was können wir alle VON DEN BESTEN LERNEN und welche Aktivitäten funktionieren ideal auf Verbandsebene?

Was können wir alle VON DEN BESTEN LERNEN und welche Aktivitäten funktionieren ideal auf Verbandsebene? Der Branchendialog findet Anfang April statt.

Der perfekte Moment für ein Update von der AGRILL Initiative. Wie hat sich die Branchenaktivität entwickelt? Welche Learnings wurden gemacht und was ist das Erfolgsrezept?

Der perfekte Moment für ein Update von der AGRILL Initiative. Wie hat sich die Branchenaktivität entwickelt? Welche Learnings wurden gemacht und was ist das Erfolgsrezept? Einen Blick in die ZUKUNFT DER ERNÄHRUNG und der Gesellschaft wagen.

In wechselhaften Zeiten, Rezession hinter und vor uns, höchste politische Unsicherheit. Wie gehen wir mit unserer volatilen Welt um?

Lesen Sie mehr im Programm.

Auch das Networking kommt selbstverständlich nicht zu kurz beim beliebten Get-together mit bestem Fleisch und guten Gesprächen. Sie können den Startschuss zum BDFW 2025 kaum abwarten? Dann seien Sie beim exklusiven Vorabendevent am 01.04.2025 im Gasthof Adler in Ochsenhausen dabei!

Alle weiteren Informationen zur Anmeldung finden Sie hier.