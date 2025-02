Grüne Logistik - Edeka Nord setzt erste Wasserstoff-Lkw ein

Edeka Nord hat den Betrieb seiner ersten beiden mit grünem Wasserstoff betriebenen Lastkraftwagen aufgenommen. Die Fahrzeuge liefern nun Waren an die Märkte aus. Das Unternehmen will damit einen Beitrag zur Reduzierung der Umweltbelastung durch den Schwerlastverkehr leisten.

Unterwegs in die Wasserstoff-Zukunft: Mit besonders betankten Lastwagen will Edeka Nord auf klimafreundliche Logistik setzen. Bildquelle: Edeka Nord

Startschuss bei Edeka Nord: Dort wurden die ersten beiden mit grünem Wasserstoff betriebenen Lastkraftwagen in Dienst gestellt. Die Fahrzeuge liefern nun erstmals Waren an die Märkte aus. Das soll aus Sicht des Unternehmens einen wichtigen Schritt in Richtung einer klimafreundlicheren Logistik markieren.

Pilotbetrieb wird intensiv analysiert

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesen beiden Wasserstoff-Lkw unser Pilotprojekt weiter vorantreiben können“, erklärt Frank Breuer, Geschäftsführer von Edeka Nord. Die neuen Fahrzeuge verursachen nach Unternehmensangaben im Vergleich zu herkömmlichen Diesel-Lkw keine direkten CO₂-Emissionen.

In den kommenden Monaten will Edeka Nord den Pilotbetrieb der beiden Wasserstoff-Lkw intensiv analysieren. Das Unternehmen prüft dabei unter anderem die Reichweite, die Effizienz im täglichen Einsatz sowie die Infrastruktur für die Betankung mit grünem Wasserstoff. Klas Mahlstedt, Leiter Logistik bei Edeka Nord, betont: „Gerade in der Logistikbranche müssen wir neue Wege gehen, um die Klimaziele zu erreichen.“

Edeka Nord verstärkt Nachhaltigkeitsbemühungen

Der Einsatz der Wasserstoff-Lkw gehört zu einer Reihe von Maßnahmen, mit denen Edeka Nord seinen ökologischen Fußabdruck reduzieren will. Das Unternehmen setzt nach eigenen Angaben auch auf energieeffiziente Lagerstandorte, nachhaltige Verpackungskonzepte und regionale Lieferketten. Zudem stellte Edeka Nord im Januar seine gesamte eigene Lkw-Flotte auf HVO-Diesel (hydriertes Pflanzenöl) um. Dieser basiert auf pflanzlichen Reststoffen und verursacht laut Unternehmen bei der Herstellung weniger CO₂ als fossiler Diesel.