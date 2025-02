Biosupermarkt-Entwicklung - Bio Company steigert Effizienz trotz Umsatzrückgang

Die Berliner Biosupermarktkette Bio Company verzeichnet 2024 einen leichten Umsatzrückgang auf 201 Millionen Euro. Das Unternehmen investierte in Modernisierung und erhöhte die Gehälter deutlich. Gleichzeitig expandiert der Online-Handel in der Hauptstadt.

Die Bio Company wurde 1999 in Berlin gegründet. Mit 60 Märkten, vornehmlich in der Metropolregion Berlin-Brandenburg, ist sie laut eigenen Angaben bundesweit die Nummer 3 unter den Bio-Supermarktfilialisten. Bildquelle: Bio Company

Die Berliner Biosupermarktkette Bio Company hat im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 201 Millionen Euro erzielt. Dies teilte das Unternehmen mit. Der Umsatz lag damit unter dem Vorjahreswert von 205 Millionen Euro, allerdings betrieb Bio Company 2023 noch sieben Filialen mehr.

„Damit haben wir im Jahr unseres 25-jährigen Bestehens über Plan abgeschlossen“, erklärte Daniela Feldt, Vorständin für Finanzen und Personal, laut der Mitteilung. Bio Company führt aktuell 60 Märkte, davon 58 in der Metropolregion Berlin-Brandenburg. Das Unternehmen investierte 2024 rund zwei Millionen Euro in die energetische Sanierung und Modernisierung bestehender Filialen sowie in eine Neueröffnung in Berlin-Prenzlauer Berg.

Bio Company erhöhte im vergangenen Jahr die Gehälter um durchschnittlich 8,7 Prozent und senkte gleichzeitig die Wochenarbeitszeit. Die Mitarbeiter erhielten zudem eine Inflationsprämie. Ende 2024 beschäftigte das Unternehmen 1.537 Personen, darunter 73 Auszubildende.

Bio Company erweitert digitale Services

Das Unternehmen weitete Anfang 2025 sein Online-Geschäft aus. Nach dem Start in drei Berliner Stadtteilen umfasst das Liefergebiet nun elf Bezirke rund um die City-Region. Kunden können aus über 1.000 Bio-Produkten wählen. Der Mindestbestellwert beträgt 19 Euro. Zudem bietet Bio Company seine Eigenmarke mittlerweile über ausgewählte Bio-Großhändler in der Bodenseeregion, in Norddeutschland sowie in der Schweiz an.

Bio Company plant, die im November 2024 eingeführten Selbstbedienungskassen 2025 auf weitere Filialen auszuweiten. „Aus unserer Sicht nimmt das Bedürfnis der Kunden nach Selfscanning zu. Ebenso ist es eine Antwort auf den Fachkräftemangel und soll auch der Entlastung der Filialmitarbeiter dienen“, erklärte Nicole Korset-Ristic, Vorständin für Einkauf und Verkauf.