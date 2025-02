Die besten Fleischtheken 2025 - mit Videos von den Fleisch-Stars 2025

Die Preisträger und Nominierten des diesjährigen Fleisch-Stars gemeinsam auf der Bühne. Bildquelle: Peter Eilers

Die Spannung bei den neun nominierten Thekenteams war spürbar, als das Moderatorenduo Heidrun Mittler und Hendrik Varnholt (Redakteurin und Chefredakteur der Lebensmittel Praxis) am Abend das Ergebnis der Fachjury verkündete.

Kategorie der Märkte mit einer Verkaufsfläche bis 2.000 Quadratmeter

Bei den Märkten mit kleiner Verkaufsfläche setzte sich das Thekenteam von Rewe Nezlow in Waging am See gegen die Mitbewerber durch. Kaufmann Juri Nezlow hat 2019 alles auf eine Karte gesetzt: Damals bewarb er sich als Eifler um einen neuen Standort weit weg von der Heimat. Im Urlaubsort Waging am See brauchte er als Zugereister eine Weile, ehe er das Wohlwollen der heimischen Bevölkerung gewinnen konnte. Doch mittlerweile hat die Familie Nezlow die Herzen der Waginger erobert. Im Sommer freuen sich die Kaufleute zusätzlich über die vielen Touristen, die ihr Geld an der Fleisch- und Wursttheke lassen.

Mit in der finalen Runde waren das Team vom Edeka-Markt in Jestetten und die Mannschaft vom Rewe-Markt in Kolbermoor.

Kategorie der Märkte mit einer Verkaufsfläche von 2.001 bis 4.000 Quadratmeter

In der Kategorie der mittelgroßen Märkte hat der Edeka Ueltzhöfer in Heilbronn-Sontheim die Nase vorn. Das Unternehmen Edeka Ueltzhöfer feierte erst letztes Jahr sein 20. Jubiläum. Die Familie betreibt sieben Märkte im Raum Heilbronn. Der Gewinner-Markt am Standort Heilbronn-Sontheim besitzt eine eigene Marktküche. Sie ist eine gute Voraussetzung für die Verwertung ganzer Tiere, beispielsweise des Limpurger Weideochsens.

Nominiert in dieser Kategorie waren außerdem Edeka-Baisch in Stuttgart und der Rewe-Markt in Sarstedt.

Kategorie der Märkte mit einer Verkaufsfläche von über 4.000 Quadratmeter

In der Kategorie der großen Märkte ist der Preisträger das E-Center Waldsgut-Tiengen. Der Markt liegt zwischen Schwarzwald und Hochrhein, direkt an der Schweizer Grenze. In diesem E-Center sind die kaufkräftigen Schweizer eine wichtige Kundengruppe. Während in vielen anderen Geschäften die Schränke zum Trockenreifen wieder abgebaut worden sind, hat das Team in Waldshut-Tiengen gerade einen neuen aufgebaut.

In die Endausscheidung sind ebenfalls gekommen: E-Center Singen und Rewe-Center Rodgau-Dudenhofen.

Die Fleisch-Star-Talente

Ebenfalls viel beachtet: Die Prämierung der diesjährigen Fleisch-Star-Talente. Preisträger sind in diesem Jahr Simon Höreth von Rewe Manuela von Krüchten in Hürtgenwald und Simon Heines von Rewe Stücken in Brüggen.

Das Publikum durfte auch die übrigen Nominierten auf der Bühne erleben, die es in die finale Runde geschafft haben: Melissa Galanti von Rewe Rahmati in Köln, Gina-Marie Herrmann vom Rewe-Markt in Schwerin am Margarethenhof, Altina Musliu von Edeka Stadler + Honner in Straubing und Jan-Niklas Platt aus der Edeka-Filiale in Duisburg, Sternbuschweg.