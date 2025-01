Preisverleihung auf der Grünen Woche - Das sind die Sieger des Regional-Stars 2025

So sehen Sieger aus: Die Gewinner und Teilnehmer des diesjährigen Regional-Stars gemeinsam auf der Bühne. Bildquelle: Santiago Engelhardt

Die Preisträger in vier Kategorien hatten in einem mehrstufigen Auswahlprozess die Experten-Jury des Regional-Stars 2025 überzeugt. Produkte mit regionalem Charakter wecken Emotionen und werden vom Verbraucher stärker nachgefragt, insbesondere dann, wenn sie Zusatzargumente wie Umweltschutz und Tierwohl vereinen. Lebensmittelhändlern wie -produzenten dienen heimische Sortimente zur Kundenbindung und Profilierung im Wettbewerb.

In der Kategorie Handelskooperation (faire Partnerschaften zwischen Landwirten und Lebensmittelhändlern zur Vermarktung regionaler Produkte) wählte das Gremium die Edeka Südwest Stiftung und die Gärtnerei des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs für ihre Kooperation auf den ersten Platz. Mit Platz zwei wurden die DFM Vermarktungs GmbH, Penny und die Fair Food eG für „Die faire Milch“ und mit Platz drei die Rewe-Tochter OC Food Solutions für die „Loql App“ ausgezeichnet.

Den Regional-Star 2025 in der Kategorie Verarbeitung (Konzepte zum Aufbau regionaler Verarbeitungsstrukturen und Prozesse) vergab die Jury an Organic Veggie Food für die „Soto Bio-Falafel mit bayerischen Kichererbsen“. Auf den zweiten Rang wählte sie die niedersächsische Bio-Manufaktur Allerliebe für ihre Full-Service-Lohnverarbeitung für niedersächsische Erzeuger. Auf Rang drei landete der Landwirtschaftsbetrieb Weilepp im thüringischen Roldisleben mit seinem Hofladen, der auf regionale Zutaten bei der Veredelung des Fleischs setzt.

Die Urkunde für den Spitzenplatz in der Kategorie Marketing (Kommunikationsstrategien, Aktionen und Präsentationen von Regionalkonzepten am PoS, online oder auf Messen) ging in diesem Jahr an Schauwerk mit dem Konzept „Karlas Milcheis aus dem Spreewald“. Die Jury wählte die Gläserne Molkerei mit der Initiative „Die Weide lebt – gemeinsam für mehr Artenvielfalt“ auf Platz zwei, Rewe Neubiberg mit der Aktion „Heimat gemeinsam (er)leben“ auf Platz drei.

Mit dem ersten Platz im Branchenwettbewerb Regional-Star 2025 in der Kategorie Produktinnovation (Innovative, heimisch erzeugte Endverbraucherprodukte, die maximal zwei Jahre am Markt sind und nachhaltig hergestellt werden) wurde Nüsse von hier mit „That's nuts – Nüsse von hier“ geehrt. Ebenfalls auf dem Treppchen standen auf Platz zwei Simmler mit seinen herzhaften Brotaufstrichen der Linie „Tante Franzi“ sowie auf Platz drei die Eismanufaktur Urstrom Jerseys mit ihrem Speiseeis aus regionalen Zutaten.

Unterstützt wurde die Auszeichnung vom BVLH und dem Medienpartner Top Agrar. Ausführliche Informationen zu den prämierten Konzepten lesen Sie hier.