Marktübersicht zum Biohandel - Dennree dominiert weiter die Bio-Supermarktketten

Erfolgreiche Supermarktketten: Im Bio-Segment hat Dennree mit Abstand die Nase vorn. Bildquelle: Thienemann, Axel Hartmann Fotografie

Dennree dominiert weiterhin den Bio-Supermarkt-Markt in Deutschland. Das Tochterunternehmen des oberfränkischen Bio-Großhändlers betreibt 370 Filialen in Deutschland und 34 in Österreich. Das zeigt eine EHI-Analyse.

Alnatura folgt mit großem Abstand

Dennree erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen konsolidierten Nettoumsatz von 1,49 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Umsatzplus von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen beschäftigte 2024 rund 8.200 Mitarbeiter, darunter 460 Auszubildende. Neben den eigenen 404 Märkten beliefert die Handelsgruppe auch 539 selbstständige Naturkostfachgeschäfte innerhalb des Biomarkt Verbunds.

Alnatura folgt auf dem zweiten Platz der größten Bio-Supermarktketten. Der Darmstädter Bio-Händler betreibt zum Jahresbeginn 2025 bundesweit 153 Filialen. Das Unternehmen investierte 2024 in die Modernisierung bestehender Standorte, unter anderem in München, Köln, Bonn, Stadtbergen bei Augsburg und Bremen. Die stärkste Präsenz zeigt Alnatura in Baden-Württemberg mit 37 Standorten. Die Märkte bieten auf einer durchschnittlichen Verkaufsfläche von 625 Quadratmetern rund 6.000 Bio-Artikel an.

Bio Company setzt auf Lieferservice

Den dritten Platz belegt Bio Company mit 61 Filialen. Das 1999 in Berlin gegründete Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf den Raum Berlin/Brandenburg sowie Dresden und Leipzig.

Auf den weiteren Plätzen folgen Ebl-Naturkost mit 31 Filialen, Aleco mit 28 Filialen und Super Bio Markt mit 25 Filialen. Voll Corner Biomarkt aus München betreibt 20 Filialen, gefolgt von Erdkorn mit 14 Filialen in Norddeutschland. Die Top Ten vervollständigen Vorwerk Podemus mit 11 Filialen in Sachsen und LPG-Biomarkt mit zehn Filialen in Berlin und Brandenburg.