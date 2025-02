Kooperation für mehr Marktpräsenzr - Einbecker Brauerei und Schneider Weisse sind nun Partner

Partnerschaft: Im operativen Geschäft ergänzen sich die Einbecker Brauerei und Schneider Weisse gut. Bildquelle: Getty Images

Die Einbecker Brauerei hat eine strategische Kooperation mit der Brauerei Schneider Weisse geschlossen. Seit Jahresbeginn ersetzt Schneider Weisse das bisher von Einbecker in der Gastronomie vertriebene Weißbier.

Zusätzliche Vertriebsmöglichkeiten in Gastronomie und Fachgroßhandel

„Mit Schneider Weisse haben wir einen Partner auf Augenhöhe gewonnen, der wie wir für vertraute Qualität und Bierhistorie steht, gleichzeitig aber innovative Impulse setzt.“ So begründet Marc Kerger, Vorstand der Einbecker Brauhaus, die Entscheidung.

Die beiden Traditionsbrauereien wollen durch die Zusammenarbeit zusätzliche Vertriebsmöglichkeiten in der Gastronomie und im Getränke-Fachgroßhandel erschließen. Die Zielgruppen sollen erweitert werden.

Die Münchener Weißbierbrauerei unterstützt Einbecker nach eigenen Angaben mit Personal sowie Expertise in den Bereichen Vertrieb und Marktbearbeitung. Im Gegenzug profitiere Schneider Weisse von der starken Präsenz und den bestehenden Strukturen der Einbecker Brauerei in Niedersachsen, heißt es. Im Rahmen der Kooperation wird Schneider Weisse künftig an der Rampe der Einbecker Brauerei in Niedersachsen verfügbar sein.