Getränkemarkt-Offensive Almdudler baut Vertrieb in Deutschland aus

Österreichisches Lebensgefühl für deutsche Haushalte: Dieses Ziel hat sich Mike Mühlberger gesetzt. Bildquelle: Almdudler

Auf dem deutschen Markt will der österreichische Limonadenhersteller Almdudler verstärkt Flagge zeigen. Das Unternehmen hat seine Vertriebsstruktur in Deutschland neu aufgestellt und plant weitere Personaleinstellungen, wie es mitteilte.

Mike Mühlberger begann beim Mineralbrunnen

Mike Mühlberger leitet den Bereich Handel bei Almdudler Deutschland. Er arbeitet bereits seit Juni 2023 für das Unternehmen. Zuvor sammelte Mühlberger Erfahrungen im Key-Account-Management bei Danone Waters und Red Bull. Seine Karriere begann er beim Mineralbrunnen Überkingen-Teinach.

Zur Verstärkung des Teams in München und Umgebung stellte Almdudler Daniel Bieringer (Jahrgang 1997) ein. Er wechselte von der CWS Group zu Almdudler. Bieringer betreut Kunden im Lebensmitteleinzelhandel, Getränkeabholmarkt und Getränkefachgroßhandel. Das Unternehmen will bis zum Sommer weitere Mitarbeiter für die Regionen Wiesbaden-Mainz und Leipzig einstellen.

Almdudler erweitert Gastronomie-Team

Ein Team unter der Leitung von Christopher Witzig betreut die Gastronomie. Auch diesen Bereich will das Unternehmen nach eigenen Angaben weiter ausbauen. Drei Key-Account-Manager unter der Führung von Mike Butz vervollständigen das Außendienstteam in Deutschland.

Thomas Horak, Geschäftsführer von Almdudler Deutschland, äußerte sich zuversichtlich über die Neuausrichtung. „Wir haben eine hoch motivierte Mannschaft mit umfassenden Kenntnissen in ihrem jeweiligen Fachgebiet“, so Horak. „Gemeinsam werden wir es schaffen, das österreichische Lebensgefühl à la Almdudler mehr und mehr in deutsche Haushalte zu bringen.“

Mit der Neustrukturierung und Personalaufstockung will Almdudler sein Potenzial auf dem deutschen Markt weiter erschließen. Das Unternehmen setzt dabei auf erfahrene Branchenkenner und junge Talente, um seine Position im deutschen Getränkemarkt zu stärken.