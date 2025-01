Verbrauchertäuschung - Lidl gewinnt Rechtsstreit um Dubai-Schokolade

Mexiko/Deutschland

Ditsch eröffnet ersten Laden

Die deutsche Bäckereikette Ditsch hat ihr erstes Geschäft in Lateinamerika eröffnet. In einer Filiale der mexikanischen Einzelhandelskette Oxxo in Monterrey verkauft das Unternehmen Laugengebäck. Neben klassischen Backwaren bietet Ditsch auch speziell entwickelte Produkte wie eine Brezelstange mit Chorizo an.