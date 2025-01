Umbau in Donnersdorf Kaufland plant Stellenabbau in Logistikzentrum Beitrag teilen Der Lebensmitteleinzelhändler Kaufland will in seinem Logistikzentrum Donnersdorf 350 Arbeitsplätze streichen. Die Arbeit soll künftig von Subunternehmen übernommen werden. Bereits im Jahr 2012 war das Unternehmen wegen Scheinwerkverträgen in die Kritik geraten. Montag, 20. Januar 2025, 16:12 Uhr Manuel Glasfort (mit dpa)

Kaufland will hunderte Stellen in seiner Logistik an Subunternehmen auslagern. Bildquelle: Getty Images