Handelskonzern-Entscheidung - Globus spaltet russische Lebensmittelmärkte ab

Der Handelskonzern Globus spaltet sein Russlandgeschäft ab. Die Märkte werden in eine eigene Gesellschaft überführt, an der sich die Globus-Gesellschafter weiterhin beteiligen. Der Konzern will sich künftig auf das Geschäft in Deutschland, Tschechien und Luxemburg konzentrieren.

Globus ist in Deutschland vor allem für seine Markthallen bekannt. Sein Russlandgeschäft lagert der Konzern in eine eigenständige Gesellschaft aus. Bildquelle: Globus / Tobias Ebelshäuser

Der Handelskonzern Globus hat seine russischen Lebensmittelmärkte zum Jahreswechsel abgespalten. Die Märkte agieren seit dem 1. Januar 2025 unabhängig in Russland, wie das Unternehmen mitteilte. Die Globus Holding werde ihre direkte Beteiligung an den russischen Lebensmittelmärkten vollständig abgeben. Die russischen Märkte werden nach Angaben des Unternehmens in eine eigene Gesellschaft überführt. An dieser Gesellschaft beteiligen sich die Globus-Gesellschafter unverändert.

Globus 19 Jahre lang in Russland tätig

Die Entscheidung sei Teil der langfristigen Planungen der Gesellschafter, so das Unternehmen. Die Abspaltung ermögliche beiden Gesellschaften, unabhängig in ihren Märkten zu agieren.

Globus war nach eigenen Angaben 19 Jahre lang mit eigenen Lebensmittelmärkten in Russland tätig. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 waren westliche Unternehmen, die in Russland aktiv waren, vielfach in die Kritik geraten. Viele Konzerne zogen sich aus dem Land zurück. Andere behielten ihr Russlandgeschäft bei. Das Schokoladenunternehmen Ritter ging dazu über, Gewinne aus dem Russlandgeschäft für humanitäre Zwecke in der angegriffenen Ukraine zu spenden.

Konzentration auf Geschäft in Deutschland, Tschechien und Luxemburg

Globus betont, das Unternehmen habe auch in den vergangenen drei Jahren einen Beitrag zur Grundversorgung der russischen Zivilbevölkerung geleistet. Dies stehe im Einklang mit den Beschlüssen der Bundesregierung und der EU-Mitgliedstaaten. Unternehmenstätigkeiten in diesem Bereich sollten explizit nicht sanktioniert oder eingeschränkt werden.

Die Globus Holding will sich künftig ausschließlich auf ihr Geschäft in Deutschland, Tschechien und Luxemburg konzentrieren.