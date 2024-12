Ifo-Konjunkturprognose Deutsche Wirtschaft erwartet düsteres Jahr 2025

Nur jedes achte Unternehmen in Deutschland rechnet 2025 mit besseren Geschäften. Pessimistisch zeigt sich auch der Einzelhandel, wo mehr als 42 Prozent der Händler eine Verschlechterung erwarten. Am düstersten sieht die Baubranche in die Zukunft.