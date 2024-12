Backwerk hat die Einführung eines neuen Store-Konzepts begonnen. Den Auftakt machte am 6. Dezember die Eröffnung eines umgestalteten Geschäfts in Osnabrück, wie das Unternehmen mitteilte. Bis März 2025 will Backwerk bundesweit zehn Standorte im neuen Design umsetzen.

Neues Konzept von BackWerk: Frische Snacks und modernes Ambiente in Osnabrück. Bildquelle: Backwerk

Backwerk führt ein neues Store-Konzept ein und verabschiedet sich vom Discount-Image. Das Unternehmen setzt künftig auf Frische und lokale Produkte. Den Auftakt macht eine modernisierte Filiale in Osnabrück.

Mit dem Konzept vollzieht Backwerk nach eigenen Angaben einen Strategiewechsel. Das Unternehmen will sich vom Discount-Segment entfernen und setzt verstärkt auf Frische, lokale Produkte und ein ansprechendes Ambiente. Snacks erhitzt Backwerk den Angaben zufolge direkt an der Kasse. Für Kaffeegetränke bietet das Unternehmen eine pflanzliche Milchalternative an.

Der neue Store in Osnabrück befindet sich in der Großen Straße. Kunden können dort Snacks und Getränke unterwegs oder im modernisierten Innenbereich konsumieren. Zur Eröffnung verteilte Backwerk 1.000 kostenlose Snacks. Bis zum Jahresende will das Unternehmen mit wechselnden Tagesangeboten um Kunden werben. „Wir freuen uns auf die Umsetzung des neuen Konzeptes in weiteren Städten“, so Director Concept & Brand, Katja Bayrak.

Anfang 2024 will das Unternehmen einen weiteren Store in Berlin eröffnen. Bis Ende März 2025 sollen Geschäfte in Hannover, Hildesheim und Lippstadt folgen.