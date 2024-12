Lebensmittel-Lieferung Knuspr weitet Amazon-Kooperation aus

Der Online-Lebensmittelhändler Knuspr bietet sein Sortiment nun auch über Amazon in München und im Rhein-Main-Gebiet an. Das Unternehmen beliefert insgesamt 280 Postleitzahlbezirke in beiden Regionen. In München schreibt Knuspr nach eigenen Angaben bereits schwarze Zahlen.