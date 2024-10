Netto Oranienburg: Das neue Marktkonzept legt großen Wert auf Regionalität. Bildquelle: Netto

Netto eröffnete am Montag im brandenburgischen Oranienburg einen neu gestalteten Markt, der als Vorbild für künftige Umbauten des Discounters dienen soll. Dies teilte das Unternehmen mit. Der Markt in der Germendorfer Allee 16c präsentiert sich demnach in einem modernen, hochwertigen skandinavischen Design mit dunklen Farben und Echtholz.

Schwerpunkt Regionalität

Laut der Mitteilung legt Netto in dem neuen Marktkonzept besonderen Wert auf Regionalität. Ein großzügiger Obst- und Gemüsebereich mit einer umfangreichen Auswahl regionaler Produkte empfängt die Kunden am Eingang. Auch regionales Frischfleisch präsentiert Netto prominent. Das Unternehmen kündigte an, das Angebot an „GO Regio“-Artikeln, der regionalen Eigenmarke von Netto, im Trockensortiment weiter auszubauen.

Der Markt in Oranienburg bietet nach Angaben von Netto über 2.300 Artikel des täglichen Bedarfs. Den Convenience-Bereich mit Snacks, Salaten, Smoothies und Coffee-Drinks hat das Unternehmen nach eigenen Angaben verdoppelt. Zudem setzt Netto auf digitale Kommunikation: Displays über den Kassen sowie digitale Stelen im Eingangsbereich und im Obst- und Gemüsebereich sollen die Kunden informieren.

Netto beschäftigt mehr als 6000 Mitarbeiter

Netto betreibt eigenen Angaben zufolge in Deutschland 342 Märkte in acht Bundesländern und beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen gehört zur dänischen Salling Group und ist nicht zu verwechseln mit dem Netto-Markendiscount, der zum Edeka-Konzern gehört.

Mit dem neuen Marktkonzept reagiert Netto offenbar auf den Wettbewerb im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Ob und wie schnell der Discounter weitere Filialen nach dem Vorbild des Oranienburger Marktes umbaut, ließ das Unternehmen offen.