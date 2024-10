Aldi Nord bietet ab Oktober 2024 in allen Filialen Bargeldabhebungen an der Kasse an. Kunden können bis zu 200 Euro abheben. Der Service soll besonders in Regionen mit wenigen Bankfilialen eine Erleichterung darstellen.

Bis zu 200 Euro können Aldi-Kunden ab Oktober an der Kasse abheben. Bildquelle: Aldi Nord

Aldi Nord bietet ab dem 14. Oktober 2024 in allen seinen 2.200 Filialen in West-, Nord- und Ostdeutschland einen Bargeldabhebungsservice an der Kasse an. Dies teilte der Discounter mit.

Er folgt damit anderen Lebensmitteleinzelhandelsketten wie Rewe, Penny, Aldi Süd, Netto oder Norma, die diesen Service bereits seit längerer Zeit anbieten. Der Handelsverband HDE schätzt, dass inzwischen 22.000 Filialen von Lebensmittelhändlern, Drogeriemärkten, Baumärkten oder Tankstellen Bargeld auszahlen.

Bis zu 200 Euro in 10-Euro-Schritten

Kunden bei Aldi Nord können künftig beim Einkauf Beträge von bis zu 200 Euro in 10-Euro-Schritten abheben. Der Mindesteinkaufswert für diesen Service beträgt lediglich einen Euro. Aldi Nord akzeptiert für die Abhebungen Maestro- und V-Pay-Girocards, Debitkarten sowie Master- und Visa-Kreditkarten. Auch kontaktlose Auszahlungen, etwa mit dem Smartphone, sind möglich.

Mit dieser Maßnahme reagiert Aldi Nord nach eigenen Angaben auf die anhaltende Nachfrage nach einfachen Bargeldabhebungen beim Einkaufen. „Insbesondere in Regionen, in denen Bankfilialen und Geldautomaten rar sind, stellt dieser Service eine echte Erleichterung dar“, erklärte das Unternehmen in der Mitteilung.

Aldi Nord testet Service erfolgreich

Vor der flächendeckenden Einführung erprobte Aldi Nord den Service in den Märkten der Regionalgesellschaften Herten, Radevormwald und Sievershausen. Die Rückmeldungen der Kunden sowie der Mitarbeiter fielen laut Mitteilung positiv aus.

Der neue Service könnte vor allem in ländlichen Gebieten bedeutsam sein. Dort erschweren Bankfilialschließungen und der Abbau von Geldautomaten zunehmend den Zugang zu Bargeld. Aldi Nord erweitert mit diesem Angebot seine Dienstleistungen über das reine Einkaufserlebnis hinaus.