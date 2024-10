Mit der Authentizität steht und fällt aus: Einer neuen Studie zufolge ist die bei Influencern angeblich gegeben. Bildquelle: Getty Images

Die Influencer-Marketing-Agentur Lucky Shareman hat eine neue Studie zum Thema Influencer-Marketing veröffentlicht. Die Untersuchung zeigt, dass Internetnutzer Werbung durch Influencer als authentisch, glaubwürdig und unterhaltsam wahrnehmen.

Nutzer erwarten Werbung mit klarem Nutzen

Laut der „Influencer-Marketing Studie 2024“ bewerten 86 Prozent der Befragten Glaubwürdigkeit als sehr oder eher wichtig bei Influencer-Kooperationen. Auch Informationsgehalt und Nutzwert der Inhalte spielen eine große Rolle. 82 Prozent beziehungsweise 81 Prozent der Nutzer erwarten, dass Werbung von Influencern informativ ist und einen klaren Nutzen bietet.

„Die Studie unterstreicht die Herausforderung für Werbetreibende, im Influencer-Marketing authentische und relevante Inhalte zu schaffen, die einen echten Mehrwert für die Community bieten.“ Das erklärt Katharina Backenberg, Geschäftsführerin von Lucky Shareman.

Instagram und YouTube liegen oft gleichauf

Die Untersuchung liefert auch Erkenntnisse zur Wahrnehmung von Influencer-Werbung auf verschiedenen Plattformen. Tiktok schneidet in vielen Kategorien am besten ab. 58 Prozent der Befragten finden Influencer-Werbung hier unterhaltsamer als klassische Werbung. Instagram und YouTube liegen in vielen Bereichen gleichauf, beispielsweise bei der Glaubwürdigkeit von Informationen mit jeweils 41 Prozent.

„Die Einschätzungen der Community belegen, dass jede Plattform ihre Stärken hat“, erläutert Backenberg. „Für Marken bedeutet das: Eine differenzierte Herangehensweise ist gefragt.“

Die Datenerhebung fand im Juli 2024 mittels einer Online-Befragung statt. Die Stichprobe umfasst 1.025 Teilnehmer im Alter zwischen 16 und 49 Jahren, die in Deutschland leben und mindestens eine der Plattformen Instagram, Tiktok oder Youtube täglich nutzen.

Lucky Shareman ist eine 2015 gegründete Agentur mit Sitz in Hamburg, die Marken und Influencer miteinander verbinden will. Zu den Kunden zählen unter anderem die Commerzbank, Peek & Cloppenburg und die Deutsche Welthungerhilfe.