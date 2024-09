Ernährungsbildung Neue Bio-Aktion von Aldi Süd unterstützt die Ernährungsbildung

Aldi Süd startet am 30. September eine Aktion, mit der der Discounter die Ernährungsbildung fördern will. Bei jedem Kauf von Bio-Obst oder -Gemüse fließt ein Betrag an die GemüseAckerdemie.