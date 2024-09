Aldi Süd plant eine neue Frischeplattform für Obst und Gemüse bei Karlsruhe. Der Standort soll Ende 2025 in Betrieb gehen und mehrere Regionalgesellschaften in Baden-Württemberg beliefern. Mit dem Ausbau des Netzwerks will der Discounter seine Lieferkette verkürzen und mehr Frische bieten.

Bildquelle: Aldi Süd

Der Discounter Aldi Süd erweitert sein Netzwerk von Frischeplattformen für Obst und Gemüse. Wie das Unternehmen mitteilte, will es Ende 2025 einen neuen Standort bei Karlsruhe in Betrieb nehmen. Von dort aus will Aldi Süd künftig mehrere seiner Regionalgesellschaften in Baden-Württemberg mit frischem Obst und Gemüse beliefern.

Die Gemüsering Stuttgart GmbH betreibt laut Aldi Süd die neue Frischeplattform. Dafür gründete das Unternehmen die Frischeplattform Südwest. Mit dem Konzept der Frischeplattformen bündelt der Discounter nach eigenen Angaben alle Dienstleistungen vom Warenimport über Sortierung, Disposition und Qualitätskontrolle bis zur Auslieferung an einem Standort. Die strategische Einkaufsverantwortung bleibt dabei im National Buying von Aldi Süd.

Das Logistikkonzept zielt darauf ab, dass die Lieferkette verkürzt und die Logistik effizienter gestaltet wird. Dadurch wolle Aldi Süd „noch mehr Frische und Qualität anbieten“.

Aldi Süd plant vierte Frischeplattform

Der geplante Standort in Baden-Württemberg wäre bereits die vierte Frischeplattform von Aldi Süd. Zwei weitere Plattformen in Ginsheim-Gustavsburg und Köln betreibt der Discounter nach eigenen Angaben bereits. Zudem plant Aldi Süd im Frühjahr 2025 die Eröffnung einer weiteren Frischeplattform am Niederrhein.

Mit dem Ausbau des Frischeplattform-Netzwerks setzt Aldi Süd sein 2022 gestartetes Logistikkonzept weiter fort. Das Unternehmen will damit offenbar seine Position im hart umkämpften Lebensmitteleinzelhandel stärken, indem es die Frische und Qualität seines Obst- und Gemüsesortiments verbessert.